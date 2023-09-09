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04:06, 9 сентября 2023Интернет и СМИ

Симоньян призвала предъявить Западу серьезный ультиматум

Симоньян: РФ должна предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Киев не остановится на использовании снарядов с обедненным ураном. По ее мнению, Россия должна предъявить «какой-то серьезный ультиматум» Западу. Об этом она заявила в эфире программы «Своя правда» на НТВ.

«Не будет той красной линии, которую они не готовы перейти. Кроме единственной существующей красной линии — это когда будет угроза им самим. Я сейчас имею в виду Запад <...> Дальше будет только хуже. Пока мы не будем вынуждены предъявить какой-то серьезный ультиматум», — подчеркнула она.

Симоньян считает, что западные страны пытаются истощить Россию «на износ». По ее словам, она не видит, каким образом «с их стороны это безумие закончится».

6 сентября США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов. Пентагон намерен передать Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал очень плохой новостью решение Вашингтона поставить такие снаряды ВСУ. Он напомнил, что применение их в Югославии негативно повлияло на радиационный фон.

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    Марина Совина
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