Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ к северу от Никольского

Военные группировки «Восток» уничтожили два опорных пункта ВСУ у Никольского

Военные группировки войск «Восток» уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от Никольского. Также были уничтожены склады с боеприпасами противниками на южнодонецком направлении, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Уничтожены два опорных пункта ВСУ в районе севернее Никольского. Огнем артиллерии уничтожены склады с боеприпасами в районе Константиновки, севернее Владимировки и в районе Углесборочной», — уточнил он.

Кроме того, как отметил Чехов, российские военные уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Водяном, места скопления живой силы украинской армии в районах Урожайного и Новодонецкого.