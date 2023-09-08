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09:26, 8 сентября 2023Россия

Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку в ДНР

ВС РФ сорвали переправу ВСУ через реку Шайтанка под Новодонецким в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На южнодонецком направлении российские военнослужащие сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться через реку Шайтанка под населенным пунктом Новодонецкий в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 8 августа, РИА Новости заявили в Минобороны.

По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, группа противника была уничтожена.

Ранее стало известно, что на данном направлении ВС России уничтожили разведгруппу противника.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В марте того же года российские военнослужащие наступления прорвали укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и вели бои на подступах к населенному пункту Великая Новоселка.

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    Евгения Куликова
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