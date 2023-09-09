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10:22, 9 сентября 2023Экономика

Володин указал на упущенные ЕС возможности для сотрудничества с Россией

Володин: ЕС имел возможность для сотрудничества с Россией, но он выбрал санкции
СюжетСанкции против России:

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Страны Европейского союза (ЕС) имели возможность взаимовыгодно сотрудничать с Россией, но они предпочли ввести незаконные санкции, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению политика, введенные странами Европы ограничения бумерангом ударили по экономике части стран, а Россия, напротив, выиграла от этого. Депутат привел в пример ситуацию с винами Франции — там власти вынуждены были выделить из бюджета 200 миллионов евро на уничтожение вин и вырубку виноградников, так как продукция оказалась невостребованной. Это произошло на фоне введенных с 1 августа в России повышенных заградительных таможенных пошлин против ввоза вин из недружественных стран, пояснил Володин.

«В нашей стране ситуация диаметрально противоположная: на российском виноградарстве и виноделии все это сказалось положительно. Сбор винограда и производство вина показывают рост на 18 и восемь процентов соответственно. Доля российской продукции в магазинах, ресторанах и кафе сегодня составляет более половины ассортимента — 58,3 процента», — написал депутат.

Он подчеркнул, что такие цифры в два с половиной раза больше по сравнению с теми, что были до вступления в силу закона о виноградстве и виноделии, который был принят нижней палатой парламента в 2020 году.

Володин уверен, что для России санкции стали возможностью для развития, а также увеличения числа поставок на рынок. Важно продолжать заниматься развитием отраслей экономики России, так как это повысит уровень жизни россиян и их благосостояние, добавил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции западных стран против России, введенные в 2022 году, сохранятся надолго, поэтому страна должна сосредоточиться на суверенном развитии. Он признал, что многие отрасли в короткий срок оказались в эпицентре санкционной блокады, потому что Запад пошел на резкий разрыв торгово-экономических и кооперационных связей.

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    Анастасия Шейкина
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