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00:01, 10 сентября 2023Силовые структуры

Мина для Хрущева, выстрелы в Горбачева и нападение с мешком на Ельцина: самые громкие покушения в истории СССР и России

Фото: Album / Heritage Images / The Print Collector / Legion-Media.com

30 августа исполнилось 105 лет с момента одного из самых громких покушений в истории XX века: в этот день в 1918 году анархистка Фанни Каплан трижды выстрелила во Владимира Ленина, тяжело ранив вождя мирового пролетариата.

На допросах Каплан утверждала, что давно мечтала расправиться с Лениным — лидером партии, которая, по ее мнению, незаконно захватила власть.

Ленин был не первым и не последним политиком и государственным лидером, на чью жизнь покушались в том числе по идейным соображениям. И до революции 1917 года, и после нее заговорщики и террористы-одиночки не раз пытались расправиться с представителями политического руководства России и СССР. Историю самых громких покушений на первых лиц страны вспомнила «Лента.ру».

1891 год. Цесаревич Николай и сабля полицейского

29 апреля (11 мая по новому стилю) 1891 года 22-летний цесаревич Николай — будущий российский император Николай II — в ходе своего восточного путешествия прибыл в японский город Оцу. В тот момент, когда Николай на рикше ехал по одной из улиц, к повозке с саблей в руках подскочил 36-летний полицейский Цуда Сандзо.

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Он нанес цесаревичу несколько ударов, которые, к счастью, оказались скользящими. Николай получил три поверхностные раны головы и одну — кисти руки, которой прикрывался от нападавшего. Выскочив из повозки, цесаревич бросился бежать, а полицейского скрутили греческий принц Георг и двое рикш, которые ехали следом.

Никогда не забуду зверского выражения его [Сандзо — прим. «Ленты.ру»] лица, когда, скаля зубы, он отвечал на вопрос, что он самурай. Глубокая неукротимая ненависть пылала в его глазах

Дмитрий Шевичрусский посол в Японии

Причиной нападения стала ненависть Сандзо ко всем иностранцам. Он считал, что человек может поклоняться лишь императору Японии, и почести, оказываемые Николаю, вызвали у него бурное негодование. Кроме того, полицейский счел Николая шпионом, который якобы хотел узнать слабые места в обороне Японии.

Цесаревич Николай Александрович в Нагасаки

Цесаревич Николай Александрович в Нагасаки

Фото: Wikimedia

В итоге Сандзо приговорили к пожизненной каторге, но после суда он прожил всего пару месяцев — 30 сентября 1891 года осужденного не стало в тюрьме на острове Хоккайдо. По одним данным, причиной была пневмония, по другим — объявленная самим же заключенным голодовка.

1927 год. Сталин и кулаки курсанта

За долгую историю правления Иосифа Сталина на него много раз готовили покушения, но все они были вовремя предотвращены. Нападение на Сталина удалось лишь один раз — это произошло 7 ноября 1927 года, в день празднования десятой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции на Красной площади.

Тогда к охране парада привлекли курсантов Военной академии Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) имени Фрунзе (ныне Общевойсковая академия ВС РФ). Сбор курсантов был назначен на шесть утра, но трое из них — Яков Охотников, Владимир Петенко и Аркадий Геллер — опоздали и прибыли на Красную площадь лишь около 8:30 утра, когда парад уже начался.

Предъявив пропуска сотрудникам ОГПУ, они попытались пройти к своим местам у лестницы, ведущей на Мавзолей, но из-за опоздания охрана их не пропускала

Тогда 30-летний ветеран РККА Яков Охотников, личный адъютант командарма Ионы Якира, отбросив часового, взбежал на Мавзолей.

Со словами: «Мы тебя охранять пришли, а ты что?» — Охотников ударил Сталина кулаком в затылок. Когда курсант замахнулся для нового удара, к нему подбежал личный телохранитель Сталина Иван Юсис. Он перехватил руку Якова и ударил его ножом — ранение оказалось несерьезным, но охладило пыл курсанта: его скрутили и увели с трибуны.

Слева направо (на переднем плане): председатель Высшего совета народного хозяйства СССР Валериан Куйбышев, председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета Михаил Калинин, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин, председатель Центральной контрольной комиссии ВКП(б), народный комиссар Рабоче-крестьянской инспекции СССР Григорий Орджоникидзе и редактор газеты «Красная звезда» Феликс Кон

Слева направо (на переднем плане): председатель Высшего совета народного хозяйства СССР Валериан Куйбышев, председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета Михаил Калинин, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин, председатель Центральной контрольной комиссии ВКП(б), народный комиссар Рабоче-крестьянской инспекции СССР Григорий Орджоникидзе и редактор газеты «Красная звезда» Феликс Кон

Фото: ТАСС

После этого случая во время торжественных мероприятий на подходах к Мавзолею стали дежурить пулеметчики, а на крышах вокруг Красной площади располагались снайперы. При этом курсантов военных академий к службе привлекать перестали. Следствия по нападению на Сталина не было: при посредничестве легендарного командарма Якира и командующего академией РККА Роберта Эйдемана скандал удалось замять, а все трое курсантов отделались устными выговорами.

Важно отметить, что Охотников обращался к Сталину на «ты» не просто так — они были знакомы еще со времен Гражданской войны. В то время Охотников был красным партизаном, командовал отрядом в Бессарабии, а затем служил в РККА в подчинении Якира и стал его личным адъютантом.

Случай на Мавзолее стал вопиющим нарушением военной дисциплины и правил безопасности первых лиц государства, но никакого наказания вспыльчивый курсант не понес

Охотников был арестован позже, в 1933 году, за участие в контрреволюционной троцкистской группе Смирнова и осужден на три года ссылки. Повторно его арестовали уже по делу Тухачевского и Якира в 1936 году и расстреляли год спустя. Формально обвинение в покушении на товарища Сталина ему ни разу не предъявлялось.

1965 год. Хрущев и мина британского разведчика

В апреле 1956 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев отправился с государственным визитом в Великобританию. Советский лидер прибыл в город Портсмут на новейшем крейсере «Орджоникидзе», который сопровождали два эсминца. В ночь на 19 апреля часовой, дежуривший на палубе, увидел в воде силуэт человека, о чем доложил своему командиру.

Тот сильно насторожился из-за этой информации: шестью месяцами ранее, 29 октября 1955 года, на рейде в Севастополе при загадочных обстоятельствах взорвался и затонул линкор «Новороссийск», унеся с собой жизни более 500 моряков.

Командир «Орджоникидзе» приказал сделать один оборот винтов, после чего в воду спустился Эдуард Кольцов — боевой пловец из Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН), сотрудники которой сопровождали «Орджоникидзе». Кольцов должен был осмотреть корпус корабля на предмет наличия мин.

Премьер-министр Великобритании Энтони Иден пожимает руку советскому лидеру Никите Хрущеву на лондонском вокзале «Виктория». 18 апреля 1956 года

Фото: AP

Ходили слухи, что на корпусе крейсера «Орджоникидзе» аквалангист Кольцов действительно обнаружил и нейтрализовал установленную мину. Так ли это — доподлинно не известно. Но Хрущев, узнав об инциденте на крейсере, распорядился наградить Кольцова орденом Красной Звезды за предотвращенное покушение на свою персону.

Между тем в июне 1957 года в Чичестерской бухте, неподалеку от места стоянки «Орджоникидзе», нашли обезображенное тело бывшего британского боевого аквалангиста Лайонела Крэбба, героя Второй мировой войны и легендарного подводного сапера

Британские газеты писали, что Крэбба тайно отправили для изучения конструкции винта новейшего советского корабля. При этом бытовала версия, что на самом деле аквалангиста захватили в плен и вывезли в Советский Союз для подготовки боевых пловцов.

1969 год. Брежнев и пистолеты лейтенанта

22 января 1969 года советский военнослужащий, младший лейтенант Виктор Ильин совершил покушение на генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Ильин осуждал вторжение Советского Союза в Чехословакию, увлекался изучением военных переворотов и считал, что коммунизм себя изжил, а «партия и правительство ведут политику, не соответствующую Конституции».

Заступив на боевое дежурство в городе Ломоносов (Ленинградский военный округ) 20 января, Ильин украл из оружейной комнаты два пистолета Макарова и четыре магазина к ним, а затем оставил часть и поехал в Москву

Виктор знал, что 22 января там будут встречать членов экипажей космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5», причем на этой встрече будет присутствовать сам Брежнев.

Утром 22 января Ильин украл у своего дяди — бывшего сотрудника МВД — милицейскую форму, а затем отправился в Кремль. Охрана не заподозрила подвоха и «милиционер» смог попасть в ряды оцепления у Боровицких ворот. При этом Ильин заранее выяснил, что генсек обычно ездил во второй машине кортежа.

Момент покушения на Леонида Брежнева. 22 января 1969 года

Момент покушения на Леонида Брежнева. 22 января 1969 года

Кадр: телепередача «Дело темное»

Именно по ней он и открыл огонь по-македонски — держа пистолеты в обеих руках. В лобовое стекло машины попали 11 пуль, одна из которых стала летальной для водителя. Но террорист ошибся — он стрелял по машине, в которой ехали четверо космонавтов, включая Валентину Терешкову и Алексея Леонова.

Все они отделались испугом и легкими ранениями, а также сумели остановить оставшийся без управления автомобиль. Ильина задержал мотоциклист из сопровождения кортежа, который, несмотря на ранение, сумел сбить стрелка с ног. Однако террорист избежал тюрьмы: его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

1989 год. Ельцин и бандиты с мешком

В 1989 году загадочная история произошла с Борисом Ельциным — будущим первым президентом России. 28 сентября Ельцин — на тот момент народный депутат СССР — решил навестить своего приятеля Сергея Башилова, который жил на даче в подмосковном поселке Успенское.

Неподалеку от дачи друга Ельцин отпустил своего водителя, чтобы пройти оставшийся путь пешком. Позже он рассказал, что вскоре с ним поравнялись красные «Жигули», из которых вышли четверо незнакомцев. Они надели на голову Ельцина мешок, затолкали в салон, а затем отвезли на мост через Москву-реку и сбросили похищенного в воду.

Борис Ельцин

Борис Ельцин

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Уже в воде Ельцин сумел снять с себя мешок и, проплыв около 300 метров, выбрался на берег. Он добрался до отделения милиции, где депутата напоили горячим чаем и позвонили его близким.

Тело Ельцина было непривычно синим, будто его специально чернилами облили. Заметив меня, Борис Николаевич заплакал: «Саша, посмотри, что со мной сделали»

из воспоминаний Александра Коржакова — охранника Бориса Ельцина

Вскоре в отделение прибыли жена, дочь и зять Ельцина, которые увезли его домой. Несмотря на то что политик пытался сохранить инцидент в тайне, случай на мосту получил широкую огласку. Оппоненты Ельцина пытались доказать, что покушение было вымыслом.

В частности, глава МВД СССР Вадим Бакатин заявил, что высота моста составляла 15 метров, и при падении в реку глубиной 1,5 метра шансов выжить у Ельцина не было. Как бы то ни было, расследование произошедшего не дало никаких результатов: найти подозреваемых не удалось.

1990 год. Горбачев и обрез демократа

7 ноября 1990 года на Красной площади проходил традиционный парад в честь годовщины Великой Октябрьской революции. В третьей колонне участников парада шел 38-летний житель Ленинграда Александр Шмонов,у которого под пальто был спрятан обрез. С трибуны Мавзолея демонстрантов приветствовал советский лидер Михаил Горбачев.

Когда третья колонна поравнялась с трибуной, сопровождавший ее сержант патрульно-постовой службы (ППС) Андрей Мыльников заметил, что Шмонов выхватил обрез и направил в сторону Горбачева. Милиционер бросился на незнакомца и успел отвести ствол вверх — раздался выстрел.

Милиция и прохожие задерживают Александра Шмонова на Красной площади

Милиция и прохожие задерживают Александра Шмонова на Красной площади

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Услышав его, начальник охраны Горбачева Владимир Медведев закрыл генсека собой. Между тем Мыльников и Шмонов продолжили схватку, в ходе которой прозвучал еще один выстрел — пуля попала в здание ГУМа. В итоге милиционеру помогли другие участники демонстрации и подоспевшие на помощь коллеги: стрелка скрутили и затащили в здание универмага.

Как оказалось, Шмонов был убежденным демократом и выступал за увеличение свободы для народа

К покушению он готовился с октября 1990 года, когда не возымели успеха его ультиматумы — Александр в письмах требовал от членов Политбюро разрешения в стране частной собственности, всенародных выборов главы государства и введения многопартийности.

Кроме того, Шмонов винил Горбачева в гибели мирных жителей в ходе антикоммунистического митинга в Тбилиси в 1989 году и штурма Баку в 1990 году. Александра ждала высшая мера наказания, но эксперты признали его невменяемым. После трех лет принудительного лечения он получил вторую группу инвалидности и позже зарабатывал себе на жизнь ремонтом квартир.

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