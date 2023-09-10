Мина для Хрущева, выстрелы в Горбачева и нападение с мешком на Ельцина: самые громкие покушения в истории СССР и России

30 августа исполнилось 105 лет с момента одного из самых громких покушений в истории XX века: в этот день в 1918 году анархистка Фанни Каплан трижды выстрелила во Владимира Ленина, тяжело ранив вождя мирового пролетариата.

На допросах Каплан утверждала, что давно мечтала расправиться с Лениным — лидером партии, которая, по ее мнению, незаконно захватила власть.

Ленин был не первым и не последним политиком и государственным лидером, на чью жизнь покушались в том числе по идейным соображениям. И до революции 1917 года, и после нее заговорщики и террористы-одиночки не раз пытались расправиться с представителями политического руководства России и СССР. Историю самых громких покушений на первых лиц страны вспомнила «Лента.ру».

1891 год. Цесаревич Николай и сабля полицейского

29 апреля (11 мая по новому стилю) 1891 года 22-летний цесаревич Николай — будущий российский император Николай II — в ходе своего восточного путешествия прибыл в японский город Оцу. В тот момент, когда Николай на рикше ехал по одной из улиц, к повозке с саблей в руках подскочил 36-летний полицейский Цуда Сандзо.

Он нанес цесаревичу несколько ударов, которые, к счастью, оказались скользящими. Николай получил три поверхностные раны головы и одну — кисти руки, которой прикрывался от нападавшего. Выскочив из повозки, цесаревич бросился бежать, а полицейского скрутили греческий принц Георг и двое рикш, которые ехали следом.

Никогда не забуду зверского выражения его [Сандзо — прим. «Ленты.ру»] лица, когда, скаля зубы, он отвечал на вопрос, что он самурай. Глубокая неукротимая ненависть пылала в его глазах

Дмитрий Шевич русский посол в Японии

Причиной нападения стала ненависть Сандзо ко всем иностранцам. Он считал, что человек может поклоняться лишь императору Японии, и почести, оказываемые Николаю, вызвали у него бурное негодование. Кроме того, полицейский счел Николая шпионом, который якобы хотел узнать слабые места в обороне Японии.

Цесаревич Николай Александрович в Нагасаки Фото: Wikimedia

В итоге Сандзо приговорили к пожизненной каторге, но после суда он прожил всего пару месяцев — 30 сентября 1891 года осужденного не стало в тюрьме на острове Хоккайдо. По одним данным, причиной была пневмония, по другим — объявленная самим же заключенным голодовка.

1927 год. Сталин и кулаки курсанта

За долгую историю правления Иосифа Сталина на него много раз готовили покушения, но все они были вовремя предотвращены. Нападение на Сталина удалось лишь один раз — это произошло 7 ноября 1927 года, в день празднования десятой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции на Красной площади.

Тогда к охране парада привлекли курсантов Военной академии Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) имени Фрунзе (ныне Общевойсковая академия ВС РФ). Сбор курсантов был назначен на шесть утра, но трое из них — Яков Охотников, Владимир Петенко и Аркадий Геллер — опоздали и прибыли на Красную площадь лишь около 8:30 утра, когда парад уже начался.

Предъявив пропуска сотрудникам ОГПУ, они попытались пройти к своим местам у лестницы, ведущей на Мавзолей, но из-за опоздания охрана их не пропускала

Тогда 30-летний ветеран РККА Яков Охотников, личный адъютант командарма Ионы Якира, отбросив часового, взбежал на Мавзолей.

Со словами: «Мы тебя охранять пришли, а ты что?» — Охотников ударил Сталина кулаком в затылок. Когда курсант замахнулся для нового удара, к нему подбежал личный телохранитель Сталина Иван Юсис. Он перехватил руку Якова и ударил его ножом — ранение оказалось несерьезным, но охладило пыл курсанта: его скрутили и увели с трибуны.

Слева направо (на переднем плане): председатель Высшего совета народного хозяйства СССР Валериан Куйбышев, председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета Михаил Калинин, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин, председатель Центральной контрольной комиссии ВКП(б), народный комиссар Рабоче-крестьянской инспекции СССР Григорий Орджоникидзе и редактор газеты «Красная звезда» Феликс Кон Фото: ТАСС

После этого случая во время торжественных мероприятий на подходах к Мавзолею стали дежурить пулеметчики, а на крышах вокруг Красной площади располагались снайперы. При этом курсантов военных академий к службе привлекать перестали. Следствия по нападению на Сталина не было: при посредничестве легендарного командарма Якира и командующего академией РККА Роберта Эйдемана скандал удалось замять, а все трое курсантов отделались устными выговорами.

Важно отметить, что Охотников обращался к Сталину на «ты» не просто так — они были знакомы еще со времен Гражданской войны. В то время Охотников был красным партизаном, командовал отрядом в Бессарабии, а затем служил в РККА в подчинении Якира и стал его личным адъютантом.

Случай на Мавзолее стал вопиющим нарушением военной дисциплины и правил безопасности первых лиц государства, но никакого наказания вспыльчивый курсант не понес

Охотников был арестован позже, в 1933 году, за участие в контрреволюционной троцкистской группе Смирнова и осужден на три года ссылки. Повторно его арестовали уже по делу Тухачевского и Якира в 1936 году и расстреляли год спустя. Формально обвинение в покушении на товарища Сталина ему ни разу не предъявлялось.

1965 год. Хрущев и мина британского разведчика

В апреле 1956 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев отправился с государственным визитом в Великобританию. Советский лидер прибыл в город Портсмут на новейшем крейсере «Орджоникидзе», который сопровождали два эсминца. В ночь на 19 апреля часовой, дежуривший на палубе, увидел в воде силуэт человека, о чем доложил своему командиру.

Тот сильно насторожился из-за этой информации: шестью месяцами ранее, 29 октября 1955 года, на рейде в Севастополе при загадочных обстоятельствах взорвался и затонул линкор «Новороссийск», унеся с собой жизни более 500 моряков.

Командир «Орджоникидзе» приказал сделать один оборот винтов, после чего в воду спустился Эдуард Кольцов — боевой пловец из Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН), сотрудники которой сопровождали «Орджоникидзе». Кольцов должен был осмотреть корпус корабля на предмет наличия мин.

Премьер-министр Великобритании Энтони Иден пожимает руку советскому лидеру Никите Хрущеву на лондонском вокзале «Виктория». 18 апреля 1956 года Фото: AP

Ходили слухи, что на корпусе крейсера «Орджоникидзе» аквалангист Кольцов действительно обнаружил и нейтрализовал установленную мину. Так ли это — доподлинно не известно. Но Хрущев, узнав об инциденте на крейсере, распорядился наградить Кольцова орденом Красной Звезды за предотвращенное покушение на свою персону.

Между тем в июне 1957 года в Чичестерской бухте, неподалеку от места стоянки «Орджоникидзе», нашли обезображенное тело бывшего британского боевого аквалангиста Лайонела Крэбба, героя Второй мировой войны и легендарного подводного сапера

Британские газеты писали, что Крэбба тайно отправили для изучения конструкции винта новейшего советского корабля. При этом бытовала версия, что на самом деле аквалангиста захватили в плен и вывезли в Советский Союз для подготовки боевых пловцов.

1969 год. Брежнев и пистолеты лейтенанта

22 января 1969 года советский военнослужащий, младший лейтенант Виктор Ильин совершил покушение на генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Ильин осуждал вторжение Советского Союза в Чехословакию, увлекался изучением военных переворотов и считал, что коммунизм себя изжил, а «партия и правительство ведут политику, не соответствующую Конституции».

Заступив на боевое дежурство в городе Ломоносов (Ленинградский военный округ) 20 января, Ильин украл из оружейной комнаты два пистолета Макарова и четыре магазина к ним, а затем оставил часть и поехал в Москву

Виктор знал, что 22 января там будут встречать членов экипажей космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5», причем на этой встрече будет присутствовать сам Брежнев.

Утром 22 января Ильин украл у своего дяди — бывшего сотрудника МВД — милицейскую форму, а затем отправился в Кремль. Охрана не заподозрила подвоха и «милиционер» смог попасть в ряды оцепления у Боровицких ворот. При этом Ильин заранее выяснил, что генсек обычно ездил во второй машине кортежа.

Момент покушения на Леонида Брежнева. 22 января 1969 года Кадр: телепередача «Дело темное»

Именно по ней он и открыл огонь по-македонски — держа пистолеты в обеих руках. В лобовое стекло машины попали 11 пуль, одна из которых стала летальной для водителя. Но террорист ошибся — он стрелял по машине, в которой ехали четверо космонавтов, включая Валентину Терешкову и Алексея Леонова.

Все они отделались испугом и легкими ранениями, а также сумели остановить оставшийся без управления автомобиль. Ильина задержал мотоциклист из сопровождения кортежа, который, несмотря на ранение, сумел сбить стрелка с ног. Однако террорист избежал тюрьмы: его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

1989 год. Ельцин и бандиты с мешком

В 1989 году загадочная история произошла с Борисом Ельциным — будущим первым президентом России. 28 сентября Ельцин — на тот момент народный депутат СССР — решил навестить своего приятеля Сергея Башилова, который жил на даче в подмосковном поселке Успенское.

Неподалеку от дачи друга Ельцин отпустил своего водителя, чтобы пройти оставшийся путь пешком. Позже он рассказал, что вскоре с ним поравнялись красные «Жигули», из которых вышли четверо незнакомцев. Они надели на голову Ельцина мешок, затолкали в салон, а затем отвезли на мост через Москву-реку и сбросили похищенного в воду.

Борис Ельцин Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Уже в воде Ельцин сумел снять с себя мешок и, проплыв около 300 метров, выбрался на берег. Он добрался до отделения милиции, где депутата напоили горячим чаем и позвонили его близким.

Тело Ельцина было непривычно синим, будто его специально чернилами облили. Заметив меня, Борис Николаевич заплакал: «Саша, посмотри, что со мной сделали»

из воспоминаний Александра Коржакова — охранника Бориса Ельцина

Вскоре в отделение прибыли жена, дочь и зять Ельцина, которые увезли его домой. Несмотря на то что политик пытался сохранить инцидент в тайне, случай на мосту получил широкую огласку. Оппоненты Ельцина пытались доказать, что покушение было вымыслом.

В частности, глава МВД СССР Вадим Бакатин заявил, что высота моста составляла 15 метров, и при падении в реку глубиной 1,5 метра шансов выжить у Ельцина не было. Как бы то ни было, расследование произошедшего не дало никаких результатов: найти подозреваемых не удалось.

1990 год. Горбачев и обрез демократа

7 ноября 1990 года на Красной площади проходил традиционный парад в честь годовщины Великой Октябрьской революции. В третьей колонне участников парада шел 38-летний житель Ленинграда Александр Шмонов,у которого под пальто был спрятан обрез. С трибуны Мавзолея демонстрантов приветствовал советский лидер Михаил Горбачев.

Когда третья колонна поравнялась с трибуной, сопровождавший ее сержант патрульно-постовой службы (ППС) Андрей Мыльников заметил, что Шмонов выхватил обрез и направил в сторону Горбачева. Милиционер бросился на незнакомца и успел отвести ствол вверх — раздался выстрел.

Милиция и прохожие задерживают Александра Шмонова на Красной площади Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Услышав его, начальник охраны Горбачева Владимир Медведев закрыл генсека собой. Между тем Мыльников и Шмонов продолжили схватку, в ходе которой прозвучал еще один выстрел — пуля попала в здание ГУМа. В итоге милиционеру помогли другие участники демонстрации и подоспевшие на помощь коллеги: стрелка скрутили и затащили в здание универмага.

Как оказалось, Шмонов был убежденным демократом и выступал за увеличение свободы для народа

К покушению он готовился с октября 1990 года, когда не возымели успеха его ультиматумы — Александр в письмах требовал от членов Политбюро разрешения в стране частной собственности, всенародных выборов главы государства и введения многопартийности.

Кроме того, Шмонов винил Горбачева в гибели мирных жителей в ходе антикоммунистического митинга в Тбилиси в 1989 году и штурма Баку в 1990 году. Александра ждала высшая мера наказания, но эксперты признали его невменяемым. После трех лет принудительного лечения он получил вторую группу инвалидности и позже зарабатывал себе на жизнь ремонтом квартир.

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