США отказались продавать Китаю расширяющую потенциал ядерного оружия продукцию

США отказались продавать Китаю продукцию, расширяющую потенциал ядерного оружия

США отказались продавать Китаю продукцию, которая способна расширить его потенциал по производству ядерного оружия. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден на пресс-конференции в Ханое, трансляцию которого вел официальный YouTube-канал Белого дома.

Байден ответил на вопрос о замедлении темпов развития экономики КНР, подчеркнув, что США не стремится навредить Китаю. «Чего я не собираюсь делать, это продавать Китаю продукцию, которая расширила бы его возможности по производству большего количества ядерного оружия и осуществлению оборонной деятельности, которая противоречит тому, что большинство расценивает как позитивные изменения в регионе», — добавил американский лидер.

В ходе конференции Байден также выразил надежду на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что надеется лично увидеть Цзиньпина в ближайшее время.

Ранее сообщалост, что Байден улетел из столицы Индии Нью-Дели 10 сентября, досрочно покинув саммит «Большой двадцатки» (G20). Президент пропустил третью сессию саммита.