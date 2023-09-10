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18:16, 10 сентября 2023Мир

США отказались продавать Китаю расширяющую потенциал ядерного оружия продукцию

США отказались продавать Китаю продукцию, расширяющую потенциал ядерного оружия

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США отказались продавать Китаю продукцию, которая способна расширить его потенциал по производству ядерного оружия. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден на пресс-конференции в Ханое, трансляцию которого вел официальный YouTube-канал Белого дома.

Байден ответил на вопрос о замедлении темпов развития экономики КНР, подчеркнув, что США не стремится навредить Китаю. «Чего я не собираюсь делать, это продавать Китаю продукцию, которая расширила бы его возможности по производству большего количества ядерного оружия и осуществлению оборонной деятельности, которая противоречит тому, что большинство расценивает как позитивные изменения в регионе», — добавил американский лидер.

В ходе конференции Байден также выразил надежду на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что надеется лично увидеть Цзиньпина в ближайшее время.

Ранее сообщалост, что Байден улетел из столицы Индии Нью-Дели 10 сентября, досрочно покинув саммит «Большой двадцатки» (G20). Президент пропустил третью сессию саммита.

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    Александра Качан
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