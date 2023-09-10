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23:00, 10 сентября 2023Мир

Байден запутался в вопросах от журналистов

Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции во Вьетнаме

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден запутался в порядке вопросов от журналистов на пресс-конференции во вьетнамском Ханое. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Forbes Breaking News.

«Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов», — обратился он к своим помощникам. Заминка американского лидера сопровождалась смехом в зале.

Ранее Байден назвал мерзким вопрос о связях с партнерами его сына Хантера. На вопрос журналиста о том, почему это «мерзко», Байден ответил, что это «неправда».

В начале февраля текущего года Байден заявил, что планирует участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году. Глава Белого дома отметил, что слышал слова людей о том, что возраст перестал быть проблемой для этой цели. При этом американский лидер подчеркнул, что у него нет точного решения, в отличие от намерения.

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    Марина Совина
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