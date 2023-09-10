Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом беспилотнике

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — сказал политик.

Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения, продолжил глава области. По его данным, пострадавших нет. Все оперативные службы находятся на месте.

Ранее Гладков заявил, что село Сподарюшино в Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины, там оказалось повреждено два частных дома. По его словам, на месте происшествия работает комиссия, которая обследует повреждения и оценит последствия атаки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.