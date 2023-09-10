Британия передала Украине четыре эхолота
Британия передала Украине четыре эхолота для гидрографических исследований
Гидрографическая служба Великобритании передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 миллиона фунтов, пишет РИА Новости со ссылкой на британское министерство обороны.
Как указали в пресс-службе, оборудование поможет Украине поддерживать безопасную морскую навигацию и коммерческое судоходство. Киев получил два однолучевых и два многолучевых эхолота. Специалисты используют их для гидрографических исследований. «Данные можно обработать, использовать для создания и обновления мореходных карт», — подчеркивается в пресс-релизе.
Ранее стало известно, что Великобритания готовится к отправке на Украину ракет большой дальности. Британский чиновник сообщил, что окончательного решения принято не было.