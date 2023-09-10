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03:54, 10 сентября 2023Мир

Британия передала Украине четыре эхолота

Британия передала Украине четыре эхолота для гидрографических исследований

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Гидрографическая служба Великобритании передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 миллиона фунтов, пишет РИА Новости со ссылкой на британское министерство обороны.

Как указали в пресс-службе, оборудование поможет Украине поддерживать безопасную морскую навигацию и коммерческое судоходство. Киев получил два однолучевых и два многолучевых эхолота. Специалисты используют их для гидрографических исследований. «Данные можно обработать, использовать для создания и обновления мореходных карт», — подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что Великобритания готовится к отправке на Украину ракет большой дальности. Британский чиновник сообщил, что окончательного решения принято не было.

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    Марина Совина
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