Британия передала Украине четыре эхолота для гидрографических исследований

Гидрографическая служба Великобритании передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 миллиона фунтов, пишет РИА Новости со ссылкой на британское министерство обороны.

Как указали в пресс-службе, оборудование поможет Украине поддерживать безопасную морскую навигацию и коммерческое судоходство. Киев получил два однолучевых и два многолучевых эхолота. Специалисты используют их для гидрографических исследований. «Данные можно обработать, использовать для создания и обновления мореходных карт», — подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что Великобритания готовится к отправке на Украину ракет большой дальности. Британский чиновник сообщил, что окончательного решения принято не было.