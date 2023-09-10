Российская армия отразила две атаки штурмовых групп ВСУ под Донецком

Минобороны: армия России отразила атаки ВСУ под Водяным и Красногоровкой в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск армии России отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от Водяного и Красногоровки, расположенных в районе Донецка. Об этом заявил на бриффинге официальный официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, атаки на российские позиции за последние сутки предприняли части 53-й и 110-й механизированных бригад украинской армии. При поддержке авиации и артиллерии они были разбиты и отброшены.