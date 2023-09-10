Средства ПВО уничтожили беспилотник в российском регионе

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздухе над Брянской областью. О происшествии в регионе сообщает Telegram-канал Минобороны.

Беспилотник обнаружили около 8:30 в воскресенье, 10 сентября. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Министерства.

Ранее над акваторией Крыма были сбиты восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Средства ПВО уничтожили аппараты в ночь на 10 сентября.

9 сентября Минобороны заявило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что в северо-западном районе Республики был сбит БПЛА ВСУ. Позже он добавил, что в регионе сбиты еще два беспилотника. Аксенов призвал граждан доверять только официальным источникам информации.