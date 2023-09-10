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08:23, 10 сентября 2023Мир

Водителя Байдена отстранили за подвоз частного клиента

Indian Express: водителя Байдена отстранили в Дели за подвоз частного клиента
СюжетСаммит G20
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Индийского водителя из кортежа президента США Джо Байдена в Дели отстранили от работы за подвоз частного клиента. Об этом пишет Indian Express.

Представитель службы безопасности рассказал, что министерство иностранных дел Индии наняло ряд частных автомобилей для кортежа Байдена. Кроме того, США приобрели 60 автомобилей для передвижения окружения американского лидера.

В публикации уточняется, что в кортеже Байдена работал водитель на автомобиле с регистрационным номером штата Харьяна. На транспортном средстве находились несколько наклеек, которые указывают на его принадлежность к кортежу Байдена. Машина должна была находиться в отеле «Маурья», где остановился Байден.

«Но в субботу утром около 8 утра водителю позвонил его постоянный пассажир и попросил подвезти его в отель "Тадж Мансингх". Движение кортежа Байдена должно было начаться около 9-9:30 утра, поэтому он решил подвезти своего постоянного пассажира», — отметил источник Indian Express.

Сотрудники службы безопасности остановили машину после того, как заметили на машине наклейки. Водителя допросили, он не знал о протоколе. В итоге об инциденте сообщили начальнику протокола МИД Индии, после чего машину исключили из кортежа Байдена.

Ранее сообщалось, что Байден не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели. Он заметил свою ошибку и попытался исправиться.

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    Марина Совина
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