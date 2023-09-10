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11:24, 10 сентября 2023Россия

Медведев предрек «хваленому Пиндостану» новый теракт наподобие 11 сентября

Медведев: вера США в свою исключительность может привести к новому 11 сентября

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Господствующие на Запада, в особенности в США, взгляды на мироустройство могут привести к новому теракту наподобие событий 11 сентября 2001 года, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram в преддверии 22-й годовщины трагических событий в США.

По словам Медведева, риск новой атаки на США повышается на счет проводимой Вашингтоном политики исключительности «хваленого Пиндостана». Он напомнил о введенных Западом антироссийских санкциях и поставке оружия противодействующим России государствам. При этом «американцев же тронуть ни-ни (нельзя — прим. «Ленты.ру»)», отметил зампред Совбеза России.

Вера США в свою правоту может привести к повторению событий в Нью-Йорке и Вашингтоне более чем двадцатилетней давности, указал Медведев. При этом новая атака может быть осуществлена с атомной или биологической составляющей, подчеркнул он. «И тогда все. Хана», — заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев назвал имя последнего, по его мнению, здравомыслящего человека в Северной Америке. Таковым, по его словам, является глава американской компании SpaceX Илон Маск.

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    Алан Босиков
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