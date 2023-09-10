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06:25, 10 сентября 2023Мир

Индийские политики пожаловались на болливудскую встречу делегатов G20

Telegraph: индийские политики назвали болливудской встречу делегатов саммита G20
СюжетСаммит G20

Фото: Amit Dave / Reuters

Индийские политики и активисты раскритиковали организацию встречи лидеров стран на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели. Выбор песни для приветствия гостей они назвали неловким, а общее впечатление от церемонии — болливудским, написала индийская газета Telegraph.

По данным издания, пользователи социальных сетей пожаловались на прием делегатов, организованный в аэропорту Дели. Некоторые выступали против выбора песен и танцевальных номеров, которые исполнили молодые женщины для приветствия гостей.

«Были подняты вопросы по поводу осведомленности правительства Нарендры Моди об индийской культуре…, несмотря на все его превознесение прошлого Индии и последние данные о предпочтении им названия страны "Бхарат" над "Индией" в официальных вопросах», — отмечается в публикации.

Ранее шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш назвала саммит в Нью-Дели одним из самых сложных в истории G20. «Согласование декларации заняло практически двадцать дней», — подчеркнула она.

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    Марина Совина
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