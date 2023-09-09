Завершается один из самых сложных в истории саммитов G20. Что решили лидеры 20 крупнейших стран мира по Украине?

Шерпа России в G20: саммит «двадцатки» в Нью-Дели стал одним из самых сложных

Саммит в Нью-Дели стал одним из самых сложных в истории G20, в частности, из-за вопросов, касающихся украинского конфликта. Об этом заявила шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш, передает корреспондент «Ленты.ру».

Это был, наверное, один из самых сложных саммитов Группы двадцати почти за пятнадцатилетнюю историю существования форума нf уровне лидеров. Согласование декларации заняло практически двадцать дней Светлана Лукаш шерпа России на саммите G20

Вопрос Украины

В итоговой декларации саммита лидеры стран «Большой двадцатки» признают, что в рамках обсуждения выражали различные взгляды и оценки ситуации на Украине. При этом они обратили особое внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия военных действий, такие как проблемы глобальной продовольственной и энергетической безопасности, макрофинансовой стабильности и нарушение цепочек поставок.

Как заявил шерпа Индии Амитабх Кант, переговоры по Украине на саммите G20 были «жесткими и безжалостными». По его словам, важную роль в формировании общей позиции Группы двадцати сыграл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Как сообщает газета The Times of India, на согласование формулировок по Украине участникам саммита потребовалось 150 часов. По словам источника издания, переговоры обнажили серьезные разногласия между странами G7, а также Россией и Китаем. При этом он утверждает, что финальный документ, который будет обнародован 10 сентября, станет историческим.

Отдельно лидеры G20 обозначили недопустимость использования ядерного оружия.

«В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угроз и использования силы для достижения территориальных приобретений (...), применения или угрозы применения ядерного оружия», — говорится в декларации.

Зерновая сделка и продовольственная безопасность

Лидеры стран G20 коснулись и продовольственной безопасности, призвав укреплять ее.

В документе отмечается, что главы государств «Большой двадцатки» высоко ценят усилия Турции в вопросе организации зерновой сделки, а также призывают к полному выполнению ее условий для обеспечения беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и Украины.

Реализация зерновой сделки, считают лидеры «двадцатки», необходима для «удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно в Африке».

По данным Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров Группы двадцати также учесть требования России по части зерновой сделки, оказать «содействие в страховании российского экспорта продовольствия и удобрения лондонской компанией Lloyd's of London», а также вернуть Москве доступ к системе международных платежей SWIFT.

Вопрос многополярного мира

В декларации отмечается, что на различных площадках не раз отмечалась необходимость «вдохнуть новую жизнь в систему многосторонности» и сделать глобальное управление более репрезентативным.

«В этой связи необходимо оживить систему многосторонности и сделать ее более инклюзивной, требуются реформы, направленные на осуществление повестки на период до 2030 года», — говорится в документе.

Лидеры G20 пообещали продолжить интегрировать развивающиеся страны в мероприятия по линии «двадцатки», а также отметили необходимость повышения их роли в процессе принятия решений глобальных международных экономических и финансовых институтах.

Кроме того, главы стран «Большой двадцатки» поприветствовали присоединение Африканского союза в качестве постоянного члена G20. «Африка играет важную роль в мировой экономике. Мы обязуемся укреплять наши связи с Африканским союзом и оказывать ему поддержку в реализации его устремлений, предусмотренных повесткой дня на период до 2063 года», — говорится в декларации.

