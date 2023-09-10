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05:52, 10 сентября 2023Мир

В Гааге полиция задержала почти 2,5 тысячи протестующих климатических активистов

Полиция в Гааге задержала более 2,4 тысячи климатических активистов на протестах

Фото: Unsplash.com

Полиция в Гааге задержала почти 2,5 тысячи климатических активистов Extinction Rebellion Nederland на акции протеста, об этом ведомство сообщило в социальной сети X (бывший Twitter).

Более 2400 человек были задержаны при попытке блокировать крупную трассу A12, в том числе десятки несовершеннолетних.

Активисты протестуют против выделения Нидерландами субсидий на добычу полезных ископаемых. Как отмечает РИА Новости, в акции приняли участие несколько тысяч человек, они заняли значительную часть автомагистрали, хотя власти запретили ее блокировать.

На неоднократные призывы полиции переместиться в другое место, где разрешены демонстрации, протестующие не отреагировали. Для их разгона правоохранители применили водометы, после чего начали задержания.

Ранее полиция шведского города Мальме заявила, что в городе произошли беспорядки после очередной акции сожжения священной книги мусульман Корана.

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    Марина Совина
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