Голикова проголосовала на выборах мэра Москвы

Татьяна Голикова приняла участие в голосовании на выборах мэра Москвы

Вице-премьер России Татьяна Голикова приняла участие в голосовании на выборах мэра Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

«Она зарегистрировалась, внимательно ознакомилась с процедурой и отдала голос за выбранного кандидата», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Голикова выбрала очный формат и проголосовала на избирательном участке.

Выборы мэра столицы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. В это же время жители 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) голосуют за кандидатов в совет депутатов.