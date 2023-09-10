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12:56, 10 сентября 2023Россия

Голикова проголосовала на выборах мэра Москвы

Татьяна Голикова приняла участие в голосовании на выборах мэра Москвы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вице-премьер России Татьяна Голикова приняла участие в голосовании на выборах мэра Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

«Она зарегистрировалась, внимательно ознакомилась с процедурой и отдала голос за выбранного кандидата», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Голикова выбрала очный формат и проголосовала на избирательном участке.

Выборы мэра столицы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. В это же время жители 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) голосуют за кандидатов в совет депутатов.

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    Варвара Родикова
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