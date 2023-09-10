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16:33, 10 сентября 2023Россия

Подсчитано число проголосовавших на выборах мэра москвичей

В Москве на выборах мэра проголосовали почти три миллиона человек

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Около трех миллионов москвичей проголосовали на выборах мэра столицы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

«Всего на выборах проголосовало уже почти три миллиона человек. Вне зависимости от способа голосования, который выбирают москвичи, могу сказать, что выборы проходят в спокойном режиме», — рассказал руководитель штаба Вадим Ковалев. Он отметил, что чаще всего избиратели выбирали формат дистанционного электронного голосования.

За обстановкой круглосуточно следят наблюдатели — они контролируют ход голосования на избирательных участках днем, а ночью используют видеонаблюдение. Сотрудники штаба отметили, что за два с половиной дня серьезных нарушений обнаружено не было.

Выборы мэра Москвы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. В это же время жители 13 муниципальных образований ТиНАО голосуют за кандидатов в совет депутатов.

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    Варвара Родикова
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