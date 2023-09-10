Названа причина отсутствия серьезных нарушений на выборах в Москве

Фонд развития гражданского общества: на выборах в Москве нет серьезных нарушений

На выборах в Москве не зафиксировано серьезных нарушений. Об этом сообщил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, передает агентство городских новостей «Москва».

«Если говорить про московский стандарт выборов — это мало нарушений. Независимо от уровня голосования мы видим, что с каждым годом в Москве нарушений фиксируется все меньше и меньше. Причем серьезных нарушений, по-моему, не встречали больше пяти лет, я не слышал что-то такое, что способно возмутить, поразить и вызвать яркую негативную эмоциональную реакцию», — сказал он.

Он также отметил, что московский стандарт наблюдения за выборами является значимой частью процесса голосования. «Крайне важно, что в этот процесс вовлечены представители разных партий, потому что если участники выборов не интересуются, как все происходит, или неспособны договориться об общем подходе, то это, на мой взгляд, серьезная проблема. И важная часть всего наблюдения — участники выборов наблюдают за тем, как происходит, совместно с общественными наблюдателями, представителями средств массовой информации. Это, по моему мнению, является дополнительным арбитражем помимо избирательной комиссии хода голосования и его итогов», — сказал Костин.

Эксперт предположил, что выборы мэра Москвы в 2023 году корректно зафиксируют текущие политические предпочтения москвичей.

Выборы мэра Москвы прошли в столице с 8 по 10 сентября 2023 года.