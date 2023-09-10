Российских хакеров обвинили в увеличении числа киберпреступлений в Турции

FT: в Турции увеличилось число киберпреступлений из-за российских хакеров

В Турции возросло число киберпреступлений из-за российских хакеров. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в турецкой полиции.

По их данным, российские программисты, переехавшие в республику, присоединились к местным хакерам и начали взламывать компьютеры по всему миру. В полиции отмечают, что преступники атакуют граждан других стран. Они воруют данные кредитных карт, паролей и учетных записей.

Помимо того, отмечается, что преступники кибератаки при помощи программы Redline. Эксперты сообщают, что вирус можно подхватить при скачивании нелицензионных игр и программного обеспечения.

Ранее стало известно, что группа российских хакеров получила доступ к компьютерной структуре стран Прибалтики и Польши и в скором времени поделится сведениями из взломанной базы данных. Отмечается, что в результате операции хакеров была парализована работа сайтов органов государственной власти этих европейских стран, а также банков и транспортной инфраструктуры.