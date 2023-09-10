Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:41, 10 сентября 2023Бывший СССР

Десантники пленили превосходивших их числом бойцов ВСУ

Четыре бойца ВДВ РФ взяли в плен отделение ВСУ на запорожском направлении
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Российские десантники пленили 11 солдат Вооруженных сил Украины и попали на видео. Кадры из зоны проведения специальной военной операции опубликовал Telegram-канал Мash.

На снятом с коптера видео четверо бойцов ВДВ по одному выводят из блиндажа украинских солдат. После того как один из украинцев замешкался, десантник производит предупредительный выстрел в землю. В конце ролика становится понятно, что в укрытии находились 11 человек, что почти втрое превышает численность российских военнослужащих.

К концу видео на площадке перед блиндажом не остается свободного места, и двоим солдатам ВСУ, которые последними вышли на поверхность, приходятся ложиться прямо в лапник, которым замаскирован вход в сооружение.

Ранее пленные солдаты ВСУ рассказали об отношении командиров к своим подчиненным. Согласно их показаниям, зафиксированным сотрудниками Следственного комитета России, украинские военные подписывают согласие о том, что их тела бросят на поле боя. Помимо этого, солдаты ВСУ получали от начальства приказы о подписании добровольного согласия на оставление тел тех, кто не выжил на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен прокомментировал сообщения об отключении Маском Starlink для ВСУ

    Объявление на московском рынке рассмешило пользователей сети

    США отказались продавать Китаю расширяющую потенциал ядерного оружия продукцию

    Установлена личность упавшего со скульптуры на Арбате мужчины

    Бывшего мужа Шакиры застали во время морской прогулки с новой пассией в Хорватии

    Под Киевом загорелась украинская военная часть

    В России с начала СВО предотвратили свыше 70 крупных терактов

    Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином

    Байден заявил о достижении «достаточного согласия» о мире на Украине на G20

    Сборная Германии впервые в истории выиграла чемпионат мира по баскетболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости