Десантники пленили превосходивших их числом бойцов ВСУ

Четыре бойца ВДВ РФ взяли в плен отделение ВСУ на запорожском направлении

Российские десантники пленили 11 солдат Вооруженных сил Украины и попали на видео. Кадры из зоны проведения специальной военной операции опубликовал Telegram-канал Мash.

На снятом с коптера видео четверо бойцов ВДВ по одному выводят из блиндажа украинских солдат. После того как один из украинцев замешкался, десантник производит предупредительный выстрел в землю. В конце ролика становится понятно, что в укрытии находились 11 человек, что почти втрое превышает численность российских военнослужащих.

К концу видео на площадке перед блиндажом не остается свободного места, и двоим солдатам ВСУ, которые последними вышли на поверхность, приходятся ложиться прямо в лапник, которым замаскирован вход в сооружение.

Ранее пленные солдаты ВСУ рассказали об отношении командиров к своим подчиненным. Согласно их показаниям, зафиксированным сотрудниками Следственного комитета России, украинские военные подписывают согласие о том, что их тела бросят на поле боя. Помимо этого, солдаты ВСУ получали от начальства приказы о подписании добровольного согласия на оставление тел тех, кто не выжил на поле боя.