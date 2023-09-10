На Украине заявили о тупике в обсуждениях трибунала и российских активов с G7

Кулеба заявил о тупике в обсуждениях трибунала и российских активов с G7

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждение с G7 трибунала для расследования действия России и конфискации замороженных российских активов зашло в тупик. Его слова приводит AFP.

Министр отметил, что по первому вопросу присутствуют разногласия, поскольку «Большая семерка» выступает за гибридный трибунал в рамках украинской судебной системы, а Киев отвергает это предложение, призывая к международному трибуналу, поскольку в противном случае не получится лишить неприкосновенности высшее российской руководство.

По второму вопросу, по словам Кулебы, у партнеров «не хватает воли», чтобы прийти к конкретным решениям. Украина настаивает на передаче замороженных на Западе активов России для восстановления страны, в свою очередь Европа и США говорят, что «работают над этим».

Ранее глава МИД Украины заявил, что Киев не видит возможности вести переговоры с Москвой в ближайшем будущем.

