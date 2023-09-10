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17:37, 10 сентября 2023Россия

Москвичам рассказали о способах потратить баллы программы «Миллион призов»

Потратить баллы «Миллиона призов» можно на билеты в театр или поход в ресторан

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на выборах мэра столицы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), могут выиграть баллы программы «Миллион призов». О способах их потратить рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Для участия в акции #ВыбираемВместе2023 необходимо проголосовать онлайн на портале mos.ru или с помощью терминала на избирательном участке с 8 по 10 сентября. Горожане смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов, один балл равен одному рублю. Избиратели, впервые участвующие в электронном голосовании, гарантированно получат тысячу призовых баллов.

Выигранные баллы можно потратить в различных столичных учреждениях — полностью или частично оплатить счет в кафе или ресторане, сэкономить на посещении театров, музеев и Московского зоопарка, получить бонусы в аптеках и магазинах, пополнить карту «Тройка» или поддержать благотворительные организации.

К акции присоединились 50 культурных учреждений, свыше 80 проверенных благотворительных организаций и работающих на благо общества объединений, а также около 30 заведений общественного питания, список которых будет пополняться. Всего у акции #ВыбираемВместе2023 насчитывается свыше 240 партнеров.

Выборы мэра Москвы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. В это же время жители 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) голосуют за кандидатов в совет депутатов.

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    Варвара Родикова
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