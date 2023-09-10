Экс-премьер Украины рассказал о проблемах мобилизации

Экс-премьер Украины Азаров: огромная проблема мобилизации была на юге Одессы

Самая большая проблема по мобилизации на Украине была на юге Одессы. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram.

«Самая огромная проблема по мобилизации была на юге Одессы, где в болгарских, молдавских и гагаузских селах почти никого не призывали и не отправляли на "передок"», — пояснил он.

По словам экс-политика, ожидаются облавы по указанию офиса президента страны Владимира Зеленского. Он отметил, что это произойдет из-за больших потерь на фронте и провала мобилизации в тех краях.

«Главный риск — это бунт на национальной почве в этих селах с привлечением посольств. Если это произойдет, будет огромный международный скандал», — отметил Азаров.

Также он заявил, что в некоторых селах на западе Украины местные жители прогоняли приехавших военных комиссаров.

Ранее стало известно, что власти Украины ограничат выезд за границу для военнообязанных женщин, которые встанут на учет. Отмечается, что покинуть страну военнообязанные женщины смогут только при наличии документов, дающих право на временный выезд.