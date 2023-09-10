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13:54, 10 сентября 2023Россия

Российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в ЛНР

МО: войска России отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Куземовки

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Подразделения «Западной» группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что атаки были отражены при поддержке авиации и огня артиллерии в районе населенного пункта Куземовка в Луганской народной республике (ЛНР). Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика».

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