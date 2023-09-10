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13:42, 10 сентября 2023Россия

Российские войска уничтожили и подавили 42 украинских БПЛА

ВС России за сутки уничтожили и подавили 42 украинских беспилотника

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За сутки Вооруженные силы (ВС) России уничтожили и подавили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что летательный аппараты были уничтожены или подавлены с помощью средств потивовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В оборонном ведомстве отметили, что БПЛА обезвредили в районах населенных пунктов Очеретоватое, Новое, Ульяновка, Харьково Запорожской области, Площанка, Белогоровка, Рубежное Луганской народной республики, Спорное, Соледар, Горловка Донецкой Народной Республики, Новая Маячка и Великая Лепетиха Херсонской области.

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    Никита Абрамов
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