Среда обитания
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15:36, 10 сентября 2023Среда обитания

Россиянка превратила квартиру в свалку и отправилась лечиться

Из квартиры жительницы Рязани вытащили 37 мешков мусора

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жительница Рязанской области превратила свою квартиру в свалку, после чего ее отправили лечиться. Об этом сообщает группа RZN_Life во «ВКонтакте».

Квартира россиянки находится в Рязани по адресу улица Зубковой, 6к1. По словам очевидцев, из жилья женщины вынесли 37 больших мешков мусора. До этого в квартиру было невозможно попасть из-за скопления отходов.

На появившихся в сети кадрах можно увидеть мусор, который обнаружили в квартире. Мешки заполнили пространство перед входом в подъезд жилого здания. «Хозяйка на два месяца отправлена на психиатрическое лечение», — рассказала автор опубликованных ролика.

Ранее стало известно, что пенсионер из Новосибирска несколько лет подряд собирал мусор по району и складировал его в своей квартире. Внутри его жилья обнаружили тараканов и плесень. О скоплении отходов рассказала судебный пристав, которая должна была сообщить мужчине и его сестре о выселении. Родственница россиянина заявила, что он нуждается в психологической помощи.

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    Александра Качан
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