Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:22, 10 сентября 2023Мир

В Германии выразили недовольство Евросоюзом

В немецкой партии АдГ заявили, что Евросоюз не соответствует времени

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Евросоюз (ЕС) в настоящем виде не соответствует времени и немцы не хотят в нем жить. Интервью политика опубликовано в YouTube-канале ARD.

«Жители этой страны, и это подтверждает также демоскопия, больше не хотят иметь такой ЕС. Это конструкция, которая совершенно не соответствует времени», — пояснила она.

Вместо ЕС, считает политик, нужно создать европейское экономическое сообщество. Также она выразила желание поспособствовать развитию ЕС и Европы в тех областях, где оно имеет смысл.

По ее мнению, в частности, можно было бы помочь развитию внутреннего рынка, провести общую политику безопасности и обороны, а также обратить внимание на охрану границы. «Во всех областях, которые я назвала, на протяжении десятилетий ЕС не оправдывал ожиданий», — добавила она.

Ранее директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в связи с большими расходами на модернизацию и создание различных видов вооружений Евросоюз и, в частности, Германия в настоящее время не готовы защищаться от нападения сильного врага.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен прокомментировал сообщения об отключении Маском Starlink для ВСУ

    Стало известно о существовании еще одного ребенка Маска с необычным именем

    Полковник рассказал об особенностях готовящегося к перезапуску «летающего» танка

    В Германии выразили недовольство Евросоюзом

    Объявление на московском рынке рассмешило пользователей сети

    США отказались продавать Китаю расширяющую потенциал ядерного оружия продукцию

    Установлена личность упавшего со скульптуры на Арбате мужчины

    Бывшего мужа Шакиры застали во время морской прогулки с новой пассией в Хорватии

    Под Киевом загорелась украинская военная часть

    В России с начала СВО предотвратили свыше 70 крупных терактов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости