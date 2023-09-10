В Германии выразили недовольство Евросоюзом

В немецкой партии АдГ заявили, что Евросоюз не соответствует времени

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Евросоюз (ЕС) в настоящем виде не соответствует времени и немцы не хотят в нем жить. Интервью политика опубликовано в YouTube-канале ARD.

«Жители этой страны, и это подтверждает также демоскопия, больше не хотят иметь такой ЕС. Это конструкция, которая совершенно не соответствует времени», — пояснила она.

Вместо ЕС, считает политик, нужно создать европейское экономическое сообщество. Также она выразила желание поспособствовать развитию ЕС и Европы в тех областях, где оно имеет смысл.

По ее мнению, в частности, можно было бы помочь развитию внутреннего рынка, провести общую политику безопасности и обороны, а также обратить внимание на охрану границы. «Во всех областях, которые я назвала, на протяжении десятилетий ЕС не оправдывал ожиданий», — добавила она.

Ранее директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в связи с большими расходами на модернизацию и создание различных видов вооружений Евросоюз и, в частности, Германия в настоящее время не готовы защищаться от нападения сильного врага.