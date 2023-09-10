Зеленский заметил неискренность Запада

Зеленский заявил, что засомневался в искренности поддержки Украины Западом

Владимир Зеленский засомневался в искренности части западных партнеров Украины, которые пообещали всегда поддерживать Киев. В этом он признался в интервью журналу Economist.

«У меня срабатывает интуиция, когда я читаю или слышу "Мы всегда будем с вами". В этот момент я вижу, что говорящий не здесь, не с нами», — сказал украинский лидер. Издание отметило, что, произнося эти слова, Зеленский развел руки в «жесте разочарования».

В той же беседе Зеленский не исключил перспективу полного перевода экономики на военные рельсы, если стране предстоит конфликт на истощение. Он заявил, что морально готов к этому, но будет обсуждать эту идею с украинским народом, только если «слабость в глазах западных партнеров станет тенденцией».

Ранее бывший американский офицер Дэниэл Дэвис предупредил, что нынешняя поддержка США Украины приведет к потерям Киевом своих территорий и населения. Эксперт указал, что украинское контрнаступление идет не просто медленно — по его словам, оно обречено на неудачу. Дэвис признал, что добиться контроля над территориями Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся.