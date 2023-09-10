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10:49, 10 сентября 2023Россия

Названо число проголосовавших на выборах мэра Москвы за два дня

На выборах мэра Москвы за два дня проголосовали более 2,6 млн человек

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

За два дня на выборах мэра Москвы проголосовали свыше 2,6 миллиона человек. Такое число назвала председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова, ее слова приводит Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

«Онлайн жители столицы голосуют круглосуточно — в удобное для каждого человека время. Всего на выборах мэра Москвы уже проголосовали более 2,6 миллиона человек», — сообщила она, отметив, что голосование проходит в штатном режиме.

Руководитель штаба Вадим Ковалев добавил, что видеонаблюдатели всю ночь следили за происходящим на столичных избирательных участках, ни на одном из них происшествий и нарушений не зафиксировано. Утром к работе приступили свыше 11 тысяч наблюдателей на участках — среди них представители всех кандидатов, политических партий, объединения наблюдателей, журналисты и другие горожане.

Выборы мэра столицы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

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