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16:02, 10 сентября 2023Бывший СССР

На Украине прокомментировали опубликованные Reuters фото работы ПВО в Киеве

Спикер ВС Украины Игнат не исключил проверку после публикации Reuters фото ПВО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат не исключил проверку после публикации агентством Reuters фотографий, на которых была запечатлена работа системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

На одном из снимков видна ракета, которая вылетает по беспилотному летательному аппарату из района многоэтажной застройки. На другом фото заметен мощный взрыв.

«Я не имел возможности ознакомиться, но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься», — пояснил он.

Ночью 10 сентября в Киеве произошли взрывы, информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, работали системы противовоздушной обороны. Обломки упали в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах.

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    Никита Абрамов
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