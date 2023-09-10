На Украине прокомментировали опубликованные Reuters фото работы ПВО в Киеве
Спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат не исключил проверку после публикации агентством Reuters фотографий, на которых была запечатлена работа системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.
На одном из снимков видна ракета, которая вылетает по беспилотному летательному аппарату из района многоэтажной застройки. На другом фото заметен мощный взрыв.
«Я не имел возможности ознакомиться, но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься», — пояснил он.
Ночью 10 сентября в Киеве произошли взрывы, информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, работали системы противовоздушной обороны. Обломки упали в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах.