На Украине прокомментировали опубликованные Reuters фото работы ПВО в Киеве

Спикер ВС Украины Игнат не исключил проверку после публикации Reuters фото ПВО

Спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат не исключил проверку после публикации агентством Reuters фотографий, на которых была запечатлена работа системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

На одном из снимков видна ракета, которая вылетает по беспилотному летательному аппарату из района многоэтажной застройки. На другом фото заметен мощный взрыв.

«Я не имел возможности ознакомиться, но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься», — пояснил он.

Ночью 10 сентября в Киеве произошли взрывы, информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, работали системы противовоздушной обороны. Обломки упали в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах.