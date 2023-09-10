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13:02, 10 сентября 2023Интернет и СМИ

В Германии рассказали о системе обороны России на южном направлении

Bild: Россия создала мощную систему обороны на южном направлении

Фото: РИА Новости

Военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке признал, что Россия создала очень мощную систему обороны на южном направлении.

По его словам, в нее вошли отлично функционирующие артиллерийские батареи и минные поля. В качестве примера он рассказал об инциденте на данном участке фронта, который произошел с отрядом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Танки наткнулись на мины и встали как вкопанные. Ими занялась русская артиллерия и полностью их уничтожила (...). Затем множество недавно привезенных на фронт украинских солдат двинулись к окопу и оказались буквально пригвожденными артиллерийским огнем», — написал он.

Ранее Репке заявил, что стремление победить Россию доставило Западу проблемы. По его словам, украинская армия никогда не была способна вытеснить российские войска с юга и востока страны.

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    Варвара Кошечкина
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