В России назвали декларацию G20 «очередным сотрясением воздуха»

Сенатор Никонорова назвала декларацию G20 очередным сотрясением воздуха

Принятая на саммите G20 декларация является очередным сотрясением воздуха, так как она указывает на глобальные проблемы, но заявления кардинально расходятся с действиями. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова, пишет РИА Новости.

По словам сенатора, участники мероприятия считают, что «сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войн», но им необходимо адресовать этот призыв Западу. Она указала на то, что слова участников G20 кардинально расходятся с действиями.

«На мой взгляд, принятая декларация — очередное сотрясение воздуха, обычная констатация глобальных проблем», — назвала главный недостаток документа Никонорова. Она отметила, что за годы взаимодействия с коллективным Западом Москва научилась подвергать сомнению как устные, так и письменные заявления. Сенатор подчеркнула, что РФ будет наблюдать за действиями Запада.

Ранее лидеры G20 в итоговой декларации призвали к полному выполнению зерновой сделки. Они отметили, что реализация зерновой сделки необходима для «удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно в Африке».