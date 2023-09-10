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17:19, 10 сентября 2023Культура

Умер советский и российский актер Шаронов

Советский и российский актер Андрей Шаронов умер на 73-м году жизни

Фото: Unsplash

Умер советский и российский актер Андрей Шаронов. Об этом сообщает «Российская газета».

Причина смерти не называется, Шаронов умер на 73 году жизни.

Первым фильмом актера стала музыкальная комедия «Это было за Нарвской заставой» в 1981 году. Шаронов сыграл в картине вместе с Александром Демьяненко, Еленой Соловей и Леонидом Серебренниковым.

Шаронов также служил в Театре драмы и комедии на Литейном и преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

Ранее сообщалось, что умер советский и российский актер, режиссер, сценарист, художник-мультипликатор, монтажер Константин Арефьев. Артист скончался 4 сентября в возрасте 59 лет. Отмечается, что причиной смерти стали последствия ранее перенесенного инсульта.

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