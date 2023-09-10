На Украине признали использование Starlink на всей линии фронта

Глава разведки Украины Буданов: ВСУ используют Starlink на всей линии фронта

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют системы Starlink на всей линии фронта. Его слова приводит ТАСС.

На встрече так называемой Ялтинской Европейской Стратегии под эгидой фонда украинского олигарха Виктора Пинчука Буданов подчеркнул, что терминалы Starlink зарекомендовали себя достаточно хорошо. «Можно много говорить, хороши они или плохие, но есть факты — абсолютно вся линия фронта работает на них», — признал он.

Глава украинской разведки также подтвердил, что покрытие сети в районе Крыма временно отсутствовало. Однако он усомнился, что за этим стоит американский предприниматель основатель SpaceX Илон Маск, который вряд ли «оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов».

«То, что системы Starlink не работали определенное время возле Крыма, это я могу абсолютно подтвердить. Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия, это, пожалуй, все, что я могу сказать», — заключил Буданов.

Ранее Маск опроверг отключение работы Starlink над Крымом. Он отказал Украине активировать систему «на всем пути до Севастополя». «Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта», — объяснил он свою позицию.