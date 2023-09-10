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18:29, 10 сентября 2023Наука и техника

Полковник рассказал об особенностях готовящегося к перезапуску «летающего» танка

Полковник Матвийчук: основной боевой танк Российской армии — это «летающий» Т-80

Фото: РИА Новости

Основной боевой танк Российской армии — это «летающий» Т-80, производство которого планируют возобновить. Об этом рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл основные характеристики боевой машины.

Главная особенность Т-80, по словам Матвийчука, в том, что его двигатель может быть и дизельным, и газотурбинным.

«Газотурбинный двигатель хорош тем, что он тихий и не боится климатических условий. Все остальные характеристики у танка точно такие же, как и в Т-72. Дальность прямого выстрела примерно три тысячи метров. Стреляет ракетой. Вес в пределах 40 тонн. А вот скорость приличная — до 80 километров в час», — перечислил специалист.

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Ранее генеральный директор российской корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов сообщил, что предприятие может возобновить производство «летающих» основных боевых танков Т-80. По его словам, с соответствующим указанием к концерну обратилось Минобороны России.

Т-80 поступил на вооружение Советской армии в 1976 году и с тех пор претерпел серию глубоких модернизаций. Ключевым отличием машины стала единая газотурбинная силовая установка, что позволило разгонять 46-тонную технику до 80 километров в час. Именно за это отличие танк получил прозвище «летающий».

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    Алена Шевченко
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