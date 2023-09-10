В России захотели возобновить производство «летающих танков»

«Уралвагонзавод» может возобновить выпуск танков Т-80 по указанию Минобороны

Российская корпорация «Уралвагонзавод» может возобновить производство «летающих» основных боевых танков Т-80. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Потапов в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, с соответствующим указанием к концерну обратилось Минобороны России, и сейчас его руководство прорабатывает связанные с этим вопросы.

«Прорабатываем эти вопросы и с министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых», — сказал Потапов.

Т-80 поступил на вооружение Советской армии в 1976 году и с тех пор претерпел серию глубоких модернизаций. Ключевым отличием машины стала единая газотурбинная силовая установка, что позволило разгонять 46-тонную технику до 80 километров в час. Именно за это отличие танк получил прозвище «летающий».

Ранее стало известно, что дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» на шасси танка Т-90 впервые успешно применили в ходе специальной военной операции. Он способен создавать проходы в минных заграждениях шириной до 4,5 метра.