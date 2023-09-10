На Украине сообщили о введении должности военного омбудсмена

Министр обороны Умеров сообщил о появлении на Украине военного омбудсмена

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о появлении должности военного омбудсмена. Его слова приводит «Украинская правда».

Глава Минобороны пообещал сосредоточиться на людях. Поэтому, по его словам, вероятно будет введена новая должность. Этот чиновник будет заниматься военными потребностями народа и Вооруженных сил Украины.

Умеров отметил, что военнослужащий имеет право быть экипированным и иметь все необходимое для того, чтобы выиграть войну. Он заверил, что все нужное для военных будет закуплено.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обозначил министру обороны стоящие перед ним задачи и поручил разработать «новую философию отношения» к бойцам ВСУ.