СК расследует уничтожение избирательного участка в Запорожской области

СК начнет расследование уничтожения избирательного участка в Запорожской области

Следственный комитет (СК) России начнет расследование факта уничтожения избирательного участка в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

В ночь на 10 сентября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил избирательный участок в одном из населенных пунктов Запорожской области. Атака произошла около 02:05 по московскому времени, участок для голосования оказался полностью разрушен.

С 8 по 10 сентября по всей России пройшло более четырех тысяч голосований в 85 регионах — исключение составили только Кабардино-Балкария, Марий Эл, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. На 34 тысячи различных мандатов и должностей претендовало более 81 тысячи кандидатов. Проголосовать имели право до 65 миллионов избирателей.