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12:53, 10 сентября 2023Бывший СССР

В Сумской области Украины произошли взрывы

Klymenko Time: в Сумской области Украины произошли взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine / Handout / Reuters

В Сумской области на северо-востоке Украины произошло несколько взрывов. О происшествиях сообщает Telegram-канал украинского издания Klymenko Time.

При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась. Информация о наличии пострадавших и разрушениях после взрывов не уточняется.

Ранее 10 сентября на Украине сообщили о новых взрывах в Киеве, информацию об этом распространили местные СМИ. Согласно данным на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны, в Киевской области с 00:01 до 03:09 действовала воздушная тревога. В настоящее время прошел отбой тревоги по всем регионам.

6 сентября стало известно о взрывах в Сумской области. По предварительной информации, в регионе сработали системы противовоздушной обороны. Официальных комментариев от властей касательно происшествий не последовало. Отмечалось, что, по данным Воздушных сил Украины, в Сумской области существовала угроза атаки дронов, в восточных областях возможно применение тактической авиации.

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    Александра Качан
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