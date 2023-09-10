Klymenko Time: в Сумской области Украины произошли взрывы

В Сумской области на северо-востоке Украины произошло несколько взрывов. О происшествиях сообщает Telegram-канал украинского издания Klymenko Time.

При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась. Информация о наличии пострадавших и разрушениях после взрывов не уточняется.

Ранее 10 сентября на Украине сообщили о новых взрывах в Киеве, информацию об этом распространили местные СМИ. Согласно данным на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны, в Киевской области с 00:01 до 03:09 действовала воздушная тревога. В настоящее время прошел отбой тревоги по всем регионам.

6 сентября стало известно о взрывах в Сумской области. По предварительной информации, в регионе сработали системы противовоздушной обороны. Официальных комментариев от властей касательно происшествий не последовало. Отмечалось, что, по данным Воздушных сил Украины, в Сумской области существовала угроза атаки дронов, в восточных областях возможно применение тактической авиации.