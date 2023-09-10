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13:39, 10 сентября 2023Россия

Российские войска потопили три катера с десантом ВСУ в Черном море

Минобороны: в Черном море уничтожено три катера Willard с украинским десантом

Фото: U.S. Navy / Globallookpress.com

В Черном море уничтожены три катера Willard с украинским десантом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Катера были потоплены в ночь на 10 сентября, уточнил представитель военного ведомства. По данным ведомства, на них могли находиться до 36 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне специальной военной операции (СВО) было уничтожено 42 украинских беспилотника.

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    Алан Босиков
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