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07:05, 10 сентября 2023Мир

В США заявили о победе Путина над Западом на саммите G20

BI назвал итоговую декларацию саммита G20 актом капитуляции перед Путиным
СюжетСаммит G20
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Согласование итоговой декларации на саммите G20 в Нью-Дели означает капитуляцию перед президентом России Владимиром Путиным. С таким мнением выступил журналист Чарльз Дэвис в статье для Business Insider.

«Члены G20 соглашаются называть вторжение России на Украину "войной на Украине" вместо "войны против Украины" в знак капитуляции перед Путиным, которого там даже не было», — отметил автор статьи.

Обозреватель из США добавил, что Запад фактически признал российскую позицию, согласно которой власти Украины являются нелегитимными из-за государственного переворота в 2014 году, а сама Украина — искусственной конструкцией. Поэтому он Дэвис заявил о победе позиции Москвы над мнением западных стран.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш назвала саммит в Нью-Дели одним из самых сложных в истории G20. «Согласование декларации заняло практически двадцать дней», — подчеркнула она.

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    Марина Совина
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