Более 20 рейсов задержали в московских аэропортах

«Яндекс. Расписание»: в московских аэропортах задержано более 20 авиарейсов

Более 20 рейсов задержали в московских аэропортах в ночь на 10 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Как минимум 22 самолета задерживаются с прилетом и вылетом, четыре авиарейса были отменены. Причины не уточняются.

Во Внуково задерживаются семь рейсов, один отменен. Столько же задерживаются в Домодедово, отменены три. Восемь рейсов задержаны в Шереметьево.

Накануне ночью в московских аэропортах объявили сигнал «Ковер». Во Внуково, Домодедово и Шереметьево по меньшей мере 13 рейсов были задержаны и четыре отменены.