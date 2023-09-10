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01:54, 10 сентября 2023Путешествия

Более 20 рейсов задержали в московских аэропортах

«Яндекс. Расписание»: в московских аэропортах задержано более 20 авиарейсов

Фото: Unsplash.com

Более 20 рейсов задержали в московских аэропортах в ночь на 10 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Как минимум 22 самолета задерживаются с прилетом и вылетом, четыре авиарейса были отменены. Причины не уточняются.

Во Внуково задерживаются семь рейсов, один отменен. Столько же задерживаются в Домодедово, отменены три. Восемь рейсов задержаны в Шереметьево.

Накануне ночью в московских аэропортах объявили сигнал «Ковер». Во Внуково, Домодедово и Шереметьево по меньшей мере 13 рейсов были задержаны и четыре отменены.

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    Марина Совина
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