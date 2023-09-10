Выборы в Москве впервые прошли без жалоб на надомное голосование

Глава штаба: впервые на выборах в Москве не было жалоб на надомное голосование

Впервые на выборах в Москве не было жалоб на надомное голосование, а также на голосование военных, в больницах и СИЗО. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас в этом году нет ни одной жалобы на "надомку"», — отметил Ковалев, напомнив, что раньше на этот счет часто возникали дискуссии.