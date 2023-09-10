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23:39, 10 сентября 2023Россия

Выборы в Москве впервые прошли без жалоб на надомное голосование

Глава штаба: впервые на выборах в Москве не было жалоб на надомное голосование

Впервые на выборах в Москве не было жалоб на надомное голосование, а также на голосование военных, в больницах и СИЗО. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас в этом году нет ни одной жалобы на "надомку"», — отметил Ковалев, напомнив, что раньше на этот счет часто возникали дискуссии.

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    Екатерина Подвигина
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