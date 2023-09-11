Российских школьников заключили под стражу за избиение инвалида

Суд отправил в СИЗО подростков из Амурска, несколько часов избивавших инвалида

Суд заключил под стражу двоих подростков, несколько часов избивавших инвалида в Амурске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Такую меру пресечения просила городская прокуратура, которая контролирует ход расследования. В отношении школьников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ночью 7 сентября двое подростков около продуктового магазина в Амурске нанесли множественные удары ногами и палками 50-летнему мужчине-инвалиду. Предварительно установлено, что школьники издевались над потерпевшим больше трех часов — он был доставлен в медицинское учреждение с сотрясением головного мозга и ушибами.