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12:53, 11 сентября 2023Ценности

Седокова показала фигуру в откровенном комбинезоне

Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 40-летняя певица стоит на балконе на фоне высотных зданий. При этом она надела полупрозрачный кружевной комбинезон на тонких бретелях и с глубоким декольте. В то же время исполнительница собрала волосы в конский хвост, выбрала помаду и лак под цвет одежды и дополнила образ широким серебристым колье и часами.

Также в сторис звезда продемонстрировала, как в данном виде танцует в ночном клубе в компании своей знакомой.

Ранее в сентябре экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук также снялась в откровенной одежде. На размещенных кадрах 29-летняя исполнительница предстала в облегающем платье длины макси на тонких лямках американского модного бренда Subsurface и белых стрингах. Звезда позировала у зеркала без бюстгальтера.

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    Карина Черных
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