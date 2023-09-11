Производитель пивных банок прокомментировал сообщения о росте цен

«Арнест» пообещал повысить цены на алюминиевые банки не более чем на 2,9 %

Основной российский производитель алюминиевых банок, в которые разливают газированные напитки и пиво, «Арнест упаковочные решения», прокомментировал «Интерфаксу» сообщения о скором повышении цен на свою продукцию.

Компания пообещала поднять стоимость не более чем на 2,9 процента, при этом наценка на одну банку составит 26 копеек. Представители «Арнест» заявили, что повышение цен будет временным и продлится до 31 декабря 2024 года.

В компании объяснили такие меры рядом внешних факторов, в том числе «непредвиденным ростом цен на оборудование, курсовой разницей, ростом ставки рефинансирования, а также затратами на IТ-локализацию». Однако цены удастся снизить после запуска строящегося в Ульяновске нового завода по производству алюминиевой упаковки.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов в разговоре с РИА Новости сообщил, что подорожание алюминиевой тары может привести к росту цен на продукцию. По его словам, упаковка занимает одну их главных составляющих в себестоимости пива. «Учитывая расходы производителей на маркировку продукции и акциз на сахаросодержащие напитки, повышение стоимости на алюминиевую банку станет дополнительной нагрузкой на индустрию. Поэтому риски, на наш взгляд, очевидны», — заявил он.

По данным АПП, на пиво в алюминиевых банках приходится около 30 процентов рынка в количестве единиц. При этом популярность напитка в такой упаковке растет, добавил Мамонтов.

Ранее сообщалось, что россияне стали гораздо активнее покупать биологически активные добавки (БАДы), помогающие при похмелье, — за первую половину 2023 года зафиксирован всплеск спроса на них более чем на 55 процентов. Всего за этот период был продан миллион упаковок. В сети аптек «36,6» сообщили, что продажи антипохмельных добавок за 6 месяцев прибавили 274 процента год к году, до 49,9 тысячи упаковок.