В МИД рассказали о многочисленных атаках Запада во время выборов

МИД: Запад организовал более 170 тыс. кибератак за время выборов в России

Страны Запада организовали более 170 тысяч кибератак за время выборов в России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович в беседе с ТАСС.

Дипломат подчеркнул — причиной этих атак стало то, что «на Западе серьезно расстроены успехами российской власти».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения страны, и добавил, что выборы, закончившиеся 10 сентября в России, красочно подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны.

11 сентября стало известно, что в единый день голосования прошло более 4200 избирательных кампаний разного уровня, в голосовании приняли участие более 45 миллионов избирателей.