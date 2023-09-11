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21:00, 11 сентября 2023Бывший СССР

Белоруссия решила закрыть посольство в европейской стране

Правительство Белоруссии решило закрыть посольство страны в Словакии

Фото: estonia.mfa.gov.by

Правительство Белоруссии приняло решение закрыть посольство страны в Словакии. Соответствующее постановление размещено на правовом интернет-портале республики.

Доступа к содержанию документа «О закрытии посольства Республики Беларусь в Словацкой Республике» пока нет. Постановление было принято 8 сентября и вступит в силу 12 сентября.

Еще в августе на сайте белорусского посольства в Братиславе появилось сообщение о том, что с 1 сентября все граждане, состоящие на консульском учете в диппредставительстве, переводятся на учет в посольство Белоруссии в Австрии.

Ранее стало известно, что белорусские дипломатические миссии перестанут продлевать и выдавать новые паспорта гражданам республики, проживающим за рубежом. Сделать это теперь можно будет только в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства.

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    Алевтина Запольская
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