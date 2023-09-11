Обнаружены рекордно близкие к Земле черные дыры

MNRAS: рекордно близкие черные дыры находятся в звездном скоплении Гиады

Астрономы заподозрили, что в ближайшем к Земле рассеянном звездном скоплении Гиады находятся несколько черных дыр, что делает их самыми близкими к Земле черными дырами, когда-либо обнаруженными. До сих пор рекордно близкой черной дырой считалась Gaia BH1 в 480 парсеках от Солнца. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Исследователи провели моделирование, отслеживающее движение и эволюцию всех звезд в Гиадах, расположенных на расстоянии примерно 150 световых лет от Солнца (45 парсеков), чтобы воспроизвести их текущее расположении в скоплении. Фактические положения и скорости звезд известны из данных наблюдений космического телескопа Gaia.

Оказалось, что модель системы из N тел воспроизводит современное состояние скопления Гиады только в том случае, если в нем присутствуют две или три черные дыры звездной массы, то есть возникшие в результате коллапса массивных звезд. Схожая картина возникает, если черные дыры присутствовали в скоплении до недавнего времени, но около 150 миллионов лет назад были выброшены из скопления в результате гравитационного взаимодействия.

Рассеянным скоплением называют группы из слабосвязанных гравитационным взаимодействием звезд, которые имеют общие свойства, такие как возраст или химический состав. Эти звезды, как правило, возникают из одного и того же молекулярного водородного облака.